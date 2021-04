Scuola: Bianchi (min. Istruzione) ha incontrato segretario generale Ocse. Rafforzata sinergia per lotta a povertà educativa, didattica mista, transizione al lavoro

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato ieri pomeriggio in videoconferenza il segretario generale dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Ángel Gurría. Nel corso dell’incontro, il ministro ha espresso apprezzamento per il lavoro di studio e di ricerca svolto dall’Ocse e ribadito la centralità della collaborazione bilaterale con l’Italia, “con particolare riferimento al settore dell’istruzione e formazione professionale”, si legge in un comunicato. Una collaborazione che vede il nostro Paese tra i primi contributori all’organizzazione e che si esprime nella partecipazione del ministero dell’Istruzione a programmi di vasta portata come, ad esempio, il Programma Pisa (Programme for International Student Assessment) finalizzato ad accertare le competenze in lettura, matematica e scienze degli studenti che stanno per terminare l’obbligo scolastico, o l’Indagine comparativa Talis (Teacher and Learning International Study) che esamina gli aspetti salienti dell’attività professionale dei docenti e dei dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo grado.

Una sinergia ulteriormente estesa alla collaborazione nell’ambito della Presidenza italiana del G20 che, nel settore Istruzione, sarà incentrata su temi quali lotta a povertà educativa e dispersione scolastica; didattica mista e nuovi approcci educativi; transizioni dalla scuola al lavoro.