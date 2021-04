Diocesi: Teramo-Atri, mons. Leuzzi domani inaugura a Bellante il primo Centro diocesano di spiritualità vocazionale

Venerdì 23 aprile, alle 19, con la messa celebrata da mons. Lorenzo Leuzzi nella chiesa di Maria SS.ma Regina della Famiglia sarà inaugurato a Bellante Stazione il primo Centro diocesano di spiritualità vocazionale intitolato e dedicato alla “Madonna della Fiducia”. L’Ufficio diocesano vocazionale, promotore dell’iniziativa, intende sensibilizzare e promuovere l’impegno di tutta la comunità ecclesiale diocesana, in iniziative per annunciare ed accompagnare tutte le vocazioni: ministero ordinato, vita consacrata, vita missionaria, la famiglia, ma anche pastorale giovanile e catechesi. Nel comunicato della diocesi di Teramo-Atri si spiega come l’intento sia quello di favorire anche progetti e iniziative atte a suscitare una maggiore consapevolezza, corresponsabilità e collaborazione nella pastorale vocazionale in accordo con il vescovo e gli altri uffici della Curia diocesana.