Papa Francesco: a don Gigi Guerini, “rinvigorire i legami di amore a Dio e al prossimo”

“Il Santo Padre ringrazia per il delicato pensiero di vicinanza spirituale e di comunione con il Suo magistero e, alla luce della forte esperienza che Ella ha vissuto, incoraggia a rinvigorire i legami di amore a Dio e al prossimo, del quale ha potuto scoprire e approfondire, durante il ricovero, aspetti nascosti ma tanto preziosi di dedizione e sacrificio”. Lo si legge nella lettera, a firma di mons. Roberto Cona, assessore della Segreteria di Stato Vaticana, inviata a don Gigi Guerini, autore del volume “Alzati e cammina. Diario di viaggio nella prova del Covid” (edito da La Voce del Popolo – Fond. San Francesco di Sales). Il sacerdote nelle scorse settimane aveva ricevuto una telefonata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nella lettera diffusa dal giornale diocesano di Brescia, si legge che “Papa Francesco ha accolto la recente lettera, con la quale Ella ha voluto manifestargli filiale devozione e stima, confidando l’atteggiamento con cui ha affrontato e superato la sofferta degenza ospedaliera a causa del contagio da Covid-19 e proponendogli le riflessioni che ne sono scaturite, raccolte in una pubblicazione a Lui donata”. Infine, dal Papa “un ricordo nella preghiera per lei e per i fedeli delle parrocchie affidatele”.