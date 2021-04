Coronavirus Covid-19: diocesi di Prato, positivo don Mauro Rabatti, parroco di Regina Pacis a Santa Lucia

Il parroco della Regina Pacis a Santa Lucia don Mauro Rabatti ha contratto il Covid. Ne dà notizia oggi la diocesi di Prato. Il sacerdote, 82 anni, è risultato positivo al tampone effettuato all’ospedale Santo Stefano, dove si trova ricoverato da ieri per un malore. Don Mauro è vigile, le sue condizioni di salute sono stabili e al momento non destano preoccupazioni.

“Non appena saputo della positività, la Curia diocesana di Prato ha disposto immediatamente la chiusura della chiesa parrocchiale di Santa Lucia e provveduto a fare la sanificazione degli ambienti. Già questa mattina la chiesa è stata nuovamente aperta ai fedeli. Garantite le celebrazioni festive e prefestive: domenica alle ore 9 e 11 e il sabato alle ore 18. Momentaneamente sospese le messe feriali”, spiega una nota della diocesi.

In questo momento “don Mauro Rabatti è l’unico sacerdote della diocesi di Prato positivo al Coronavirus”.