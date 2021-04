Coronavirus Covid-19: Elemosineria Apostolica, domani il richiamo del vaccino ai poveri

“Venerdì 23 aprile, giorno della memoria liturgica di san Giorgio martire, onomastico di Papa Francesco, i poveri saranno ancora al centro dell’attenzione del Santo Padre. Un gruppo di 600 persone, tra le più fragili ed emarginate, riceveranno nell’Aula Paolo VI, in Vaticano la seconda dose del vaccino contro il Covid-19”. Lo annuncia con una nota l’Elemosineria Apostolica.

Le persone interessate fanno parte dei circa 1.400 beneficiari della campagna vaccinale iniziata durante la Settimana Santa dall’Elemosineria Apostolica in collaborazione con altre associazioni.

Oltre a ricevere il vaccino, le persone parteciperanno alla festa per l’onomastico di Papa Francesco con una sorpresa offerta dal Pontefice.