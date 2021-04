Operazione Atalanta: la Marina militare italiana entra nel vivo della missione navale dell’Unione Europea contro la pirateria nell’Oceano Indiano

(foto Marina Militare)

In queste ore la nave Carabiniere, fregata missilistica della Marina militare italiana specializzata nella lotta antisommergibile, ha assunto il ruolo di Flagship della European Union Naval Force Operation Somalia. Entra così nel vivo dell’Operazione Atalanta, missione navale dell’Unione europea, volta a prevenire e contrastare gli atti di pirateria, tutelando la libertà di navigazione del traffico mercantile ed in particolare la protezione delle navi impiegate dal Wfp, World food programme, per il trasporto degli aiuti umanitari in Somalia. La fregata italiana ha fatto rotta verso sud per raggiungere l’Oceano Indiano, secondo quanto riportato sul sito della Marina militare, transitando per il Canale di Suez ed il Mar Rosso dove ha avuto supporto logistico dai pattugliatori del Comgrupnavcost 10, 10° Gruppo navale costiero, contributo nazionale alla Mfo, Multinational Force & Observers, forza internazionale di mantenimento della pace che, dal 1982, opera intorno alla penisola del Sinai e controlla i termini del trattato di pace tra Egitto e Israele.