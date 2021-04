Diocesi: Andria, domani una “rosa simbolica” per chi si recherà nella Biblioteca “San Tommaso d’Aquino”

Anche in tempo di coronavirus, in Italia si svolgeranno varie iniziative per festeggiare, il 23 aprile, la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, conosciuta anche come Giornata del libro e delle rose, evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Lo ricorda una nota della diocesi di Andria, nella quale si spiega che la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria accoglie l’invito di “Nati per Leggere” a donare una “rosa simbolica”, sotto forma di segnalibro, per ogni libro preso in prestito nella giornata del 23 aprile. L’iniziativa è all’interno della rassegna “Il Maggio dei Libri”.

Inoltre, con la collaborazione di “Floridea”, ad ogni utente che venerdì 23 aprile “si recherà in biblioteca per un prestito librario sarà rilasciato un coupon, che consentirà di recarsi presso la fioreria in Via Generale Arimondi ad Andria, per ricevere in dono una rosa rossa”.

La Commissione nazionale italiana per l’Unesco, per la Giornata di quest’anno, ricorda ancora la nota della diocesi di Andria, ha stilato un elenco di libri ambientati nelle 20 regioni italiane: due libri per ciascuna regione con l’intento di legare la narrativa al territorio e stimolare l’interesse dei lettori. Per la Puglia i due titoli sono il libro di Gianrico Carofiglio “Né qui né altrove: una notte a Bari” e “La ferocia” di Nicola Lagioia.