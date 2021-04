Diocesi: Savona-Noli, stasera veglia vocazionale presieduta dal vescovo Marino nella chiesa di Sant’Andrea

Si svolgerà nella serata di oggi, giovedì 22 aprile alle 20, nella parrocchia di Sant’Andrea in piazza Consoli a Savona, la veglia eucaristica vocazionale diocesana sul tema “La ricchezza della Chiesa è una sinfonia di scelte”. La sede è stata cambiata rispetto a quella originaria di San Raffaele al porto per consentire una maggiore partecipazione nel pieno rispetto delle misure anti contagio: per ragioni di sicurezza sanitaria, l’iniziativa avrà infatti un numero limitato di partecipanti. Il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la preghiera, che sarà poi visibile on-line in serata sul canale YouTube della diocesi. Domenica prossima 25 aprile, si celebrerà invece in tutte le parrocchie la Giornata diocesana del Seminario, con una raccolta di offerte.