Giornata salute donne: Casellati, “prendersi del tempo per uno screening medico o un esame diagnostico è un enorme gesto d’amore verso la vita”

“Una data speciale, per parlare di prevenzione e di medicina al femminile. Un promemoria per ricordarci quanto sia importante la nostra salute”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, definisce la Giornata nazionale della salute della donna che si celebra oggi, 22 aprile.

“Lo dico da donna a donna!”, l’esortazione della seconda carica dello Stato in un videomessaggio: “A tutte le meravigliose donne che in questo anno terribile hanno ancora una volta dimostrato generosità, creatività e incredibili energie! Siate generose anche con voi stesse!”. “Prendervi del tempo per uno screening medico o un esame diagnostico non significa sottrarlo al lavoro, alla casa o ai figli”, osserva Casellati: “Significa invece compiere un enorme gesto d’amore verso la vita. Che è il bene più prezioso”. “Un gesto intelligente e coraggioso, per scongiurare l’insorgere delle malattie o poterle curare tempestivamente. Per non avere mai paura del futuro e delle sue incognite e poter continuare a guardare al domani con fiducia e serenità”, conclude il presidente del Senato.