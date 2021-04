Diocesi: Siena, lunedì conferenza stampa di presentazione del ritrovamento del reliquiario di San Galgano

Lunedì 26 aprile, alle ore 15, presso il salone d’onore del Palazzo arcivescovile di Siena in piazza del Duomo 5, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ritrovamento del celebre reliquiario di San Galgano e di altri preziosi reperti di proprietà dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino.

Interverranno card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Dario Franceschini, ministro della Cultura (in videoconferenza), Roberto Riccardi, comandante dei Carabinieri Tutela patrimonio culturale (in videoconferenza), Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani (in videoconferenza), Gianluigi Marmora, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale di Palermo, Alessandro Bagnoli, docente dell’Università di Siena, Elisabetta Cioni, docente dell’Università di Siena. Coordina la conferenza don Enrico Grassini, direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici

Saranno presenti in sala Maria Forte, prefetto di Siena, Nicola Ferrucci, comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di Siena, Luigi De Mossi, sindaco di Siena, Luciana Bartaletti, sindaco di Chiusdino, Andrea Frosini, sindaco di Monteriggioni, Andrea Muzzi, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto.

L’evento verrà trasmesso in diretta televisiva da Ivotv e in diretta streaming sul Canale YouTube “Arcidiocesi di Siena” e su Mia Radio (94.7-96.8-97.2- 101.6 Fm).