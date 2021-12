Terzo Settore: Italia non profit, giovedì 16 dicembre un webinar sul Runts

Italia non profit organizza giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10, il webinar dedicato all’avvio del Registro unico del Terzo Settore (Runts). L’incontro, dedicato alle organizzazioni non profit, alle fondazioni, agli enti filantropici e ai consulenti, è pensato per fornire un quadro completo dell’iter previsto dalla norma e per dare risposta ai dubbi e alle domande sul Runts. Ad introdurre i lavori sarà Luigi Bobba, presidente di Terzjus, già sottosegretario al ministero del Lavoro con delega al Terzo settore, cui segue la sessione formativa con Carlo Mazzini, esperto sulla legislazione e sulla fiscalità degli enti non profit in Italia, e Mara Moioli, chief operating officer di Italia non profit. Gli esperti daranno insieme una visione strategica e operativo/pratica dell’accesso al registro unico, fornendo agli interessati indicazioni precise su come procedere e best practise da mettere in pratica, oltre all’elenco dei vantaggi operativi, fiscali e di visibilità da sfruttare. Per iscriversi al webinar: https://iscrizionerunts.eventbrite.it.