Istruzione: ministro Bianchi, “investire sulla scuola vuol dire investire sul sistema Paese”

“Investire sulla scuola vuol dire investire sul sistema Paese”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della visita istituzionale a Expo 2020 Dubai, in occasione della Settimana internazionale dedicata all’istruzione. “La politica del Governo – ha spiegato – è chiarissima: il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che destina all’Istruzione 17,59 miliardi di euro, non è soltanto un mezzo potentissimo per uscire dalla crisi generata dalla pandemia, ma un motore per accelerare gli interventi di consolidamento del sistema di istruzione. Stiamo preparando percorsi di formazione di qualità per bambini e ragazzi, ovvero le persone che dovranno affrontare nei prossimi anni anche scenari di grande incertezza, come abbiamo sperimentato in questo periodo”.