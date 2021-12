Servizio civile universale: Unitalsi, 18 “Piccoli guerrieri” al Gemelli per aiutare i visitatori

“Piccoli guerrieri” è il nome del progetto ideato dall’Unitalsi nell’ambito del programma di Servizio civile universale che, in virtù della nuova collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma, coinvolgerà proprio giovani volontari dell’Unitalsi, i “Piccoli guerrieri”, a svolgere un nuovo servizio all’interno del polo sanitario.

Diciotto, tra ragazzi e ragazze del Servizio civile universale Unitalsi appositamente formati, saranno dislocati all’ingresso e nei vari piani dei reparti specializzati dell’ospedale, per accogliere e indirizzare i visitatori verso le aree che devono raggiungere. La presenza dei ragazzi sarà segnalata da appositi gazebo e totem ben visibili all’interno dell’ospedale. Il progetto è stato presentato oggi pomeriggio durante l’incontro avvenuto nell’aula Brasca del Policlinico, alla presenza dell’assistente generale ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, mons. Claudio Giulidori, di Carlo Fratta Pasini, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, di Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli, da Cosimo Cilli, consigliere nazionale Unitalsi, e da Anna Rubini, presidente della sottosezione Aziendali Unitalsi. L’iniziativa è stata ufficializzata alla vigilia della Giornata nazionale del Servizio civile universale che si celebra ogni anno il 15 dicembre, un’occasione per testimoniare concretamente lo spirito di servizio dell’associazione. “La collaborazione tra l’associazione e la Fondazione Policlinico Gemelli esisteva già – ha spiegato Cilli –. All’interno dell’ospedale infatti è presente la sede della sottosezione degli aziendali dell’Unitalsi, dove i volontari prestano il loro servizio di accompagnamento e accoglienza. Questa nuova presenza che si concretizza con il progetto ‘Piccoli Guerrieri’, va a consolidare e a dare sistematicità al servizio. Per questo ringrazio la Fondazione per la fiducia e la preziosa collaborazione”.