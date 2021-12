Diocesi: Acireale, il vescovo Raspanti in dialogo con il ministro Bonetti e il prefetto di Catania sulla dispersione scolastica

Si svolgerà venerdì 17 dicembre, alle 17.30, ad Acireale nella sala conferenze dell’Aias (Via Lazzaretto, 65) l’incontro pubblico su “Dispersione scolastica e conseguenze. Una sfida per tutti”. I relatori saranno mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, Elena Bonetti, ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità, e Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania.

La tematica sarà affrontata sotto le molteplici prospettive giudiziarie e legislative, nella consapevolezza che è necessario lavorare insieme per combattere le povertà educative. È urgente oggi contrastare l’abbandono scolastico, perché “l’istruzione – dichiara il vescovo Raspanti – tutela la dignità di ogni uomo e contrasta ogni forma di microcriminalità”. “Riflettere sulla formazione scolastica dei giovani e il danno che ne consegue dal momento in cui questa viene aggirata – continua Raspanti – è una delle principali sfide della società contemporanea. Le scorciatoie di qualunque genere, che vogliono eludere l’educazione e la responsabilità, impoveriscono l’intera comunità, il tessuto sociale e di fatto vanno ad erodere anche la cultura ed il modo di vivere”.