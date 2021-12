Migranti: Draghi sente il direttore generale dell’Oim, Vitorino. Dialogo su flussi da Sahel e Libia e su situazione dell’Afghanistan

Il presidente del Consiglio dei minsitri, Mario Draghi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), António Vitorino. Ne dà notizia Palazzo Chigi spiegando che “il colloquio si è focalizzato sulla consolidata collaborazione tra Italia e Oim nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e in particolare in Libia e in Sahel. È stata inoltre discussa la situazione umanitaria in Afghanistan e la cooperazione avviata nell’ambito del Piano nazionale per l’Afghanistan promosso dall’Italia”.