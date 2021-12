Sicurezza stradale: ministero Istruzione, domani un evento formativo on line sui mezzi di mobilità sostenibile

Si terrà domani, in streaming dalle 10 alle 11:30, l’evento formativo digitale “La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile”, promosso dalla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del ministero dell’Istruzione, in collaborazione con i partner del progetto Icaro e dedicato alle scuole secondarie di I e II grado, con lo scopo di sensibilizzare studentesse e studenti sull’importanza dell’educazione stradale, con particolare riferimento alle buone prassi comportamentali in tema di mobilità dolce.

L’evento gratuito, disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=MVkXOa0LnFU si inscrive nell’ambito del progetto nazionale Edustrada e sarà l’occasione per premiare le scuole vincitrici del concorso Icaro, che ha visto protagonisti i giovani nella diffusione di una cultura della sicurezza e della responsabilità in strada presso i propri coetanei, attraverso la realizzazione di elaborati creativi.

All’evento interverranno i rappresentanti di ogni istituzione partner del progetto Icaro (ministero dell’istruzione, Polizia stradale, ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento di psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, Fondazione Ania, Moige, Federazione ciclistica italiana, Gruppo Autostrada del Brennero ed Enel Green Power), Pierluigi Cordellieri (Università “Sapienza” di Roma) che approfondirà gli aspetti legati alla sicurezza stradale, due rappresentanti della Polizia stradale per una lezione formativa dedicata alla guida sicura in monopattino e sui mezzi di mobilità sostenibile. Le studentesse e gli studenti rappresentanti di ciascuna scuola vincitrice illustreranno ragioni e spirito del lavoro svolto.