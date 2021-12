Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime del crollo a Ravenusa

foto SIR/Marco Calvarese

“Cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al doloro dell’intera popolazione”. Ad esprimerli è il Papa, nel telegramma di cordoglio – inviato tramite il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, all’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano -, per le vittime del “drammatico crollo” di alcuni edifici avvenuto sabato scorso a Ravanusa. “Papa Francesco, che porta nel cuore la sofferenza di tante persone – si legge ancora nel telegramma – le chiede di farsi interprete della sua accorata vicinanza, assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime”. Il Santo Padre, infine, “manifesta apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso, come pure per la colletta straordinaria” promossa dalla diocesi in favore della comunità di Ravanusa.