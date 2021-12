Coronavirus Covid-19: Fiaso, per avvio vaccinazioni pediatriche pronti operatori travestiti da clown, Babbo Natale, supereroi

Operatori travestiti da clown, supereroi e Babbo Natale, pronti a intrattenere i più piccoli con giochi, favole e premi, in alcuni casi coinvolgendo anche gli amici a quattro zampe utilizzati per la pet therapy. Ma anche campagne di informazione sui social, fumetti distribuiti nei punti vaccinali e negli studi pediatrici e pillole video su YouTube per spiegare l’importanza della vaccinazione. Sono alcune delle iniziative messe in campo dalle Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche per promuovere la campagna vaccinale contro il Covid rivolta alla platea 5-11 anni, finalizzata a ridurre il rischio di conseguenze gravi nei più piccoli. La campagna vaccinale pediatrica prenderà avvio giovedì 16 dicembre, in seguito alla distribuzione del primo milione e mezzo di dosi da parte della struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, che ha interloquito anche con Fiaso-Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere per definire le priorità e le modalità organizzative e assistenziali più adeguate all’utenza pediatrica.

“Le vaccinazioni in età pediatrica non sono semplicemente iniezioni, ma relazioni di fiducia tra medici e famiglie: costituiscono un momento di costruzione e consolidamento di rapporti con i pediatri e con gli specialisti – commenta il presidente Fiaso, Giovanni Migliore -. Le Aziende sanitarie e ospedaliere hanno previsto campagne specifiche di informazione e di comunicazione proprio per rinsaldare questo legame e hanno organizzato attività ludiche con clown, giochi e supereroi con l’obiettivo di rendere la vaccinazione un’esperienza positiva, perfino divertente, per i più piccoli”.