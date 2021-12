Quirinale: Università Lumsa, domani incontro su “L’elezione del Presidente della Repubblica. Regole, prassi ed esperienze”

“L’elezione del presidente della Repubblica. Regole, prassi ed esperienze”. Questo il tema dell’approfondimento tematico che si terrà domani, mercoledì 15 dicembre, all’Università Lumsa di Roma. In vista dell’ormai prossima elezione del nuovo capo dello Stato, conseguente alla scadenza del mandato del presidente Sergio Mattarella, l’incontro di domani – spiega una nota – sarà un’occasione “per entrare nel clima dell’elezione, momento fondamentale per l’assetto democratico del nostro Paese, e per conoscerne fasi e dinamiche di svolgimento”.

I lavori, con inizio alle 10, saranno suddivisi in due parti, entrambe presiedute da Francesco Bonini, rettore della Lumsa e professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche. Sulle “Coordinate costituzionali” interverranno i docenti dell’Ateneo: Angelo Rinella, ordinario di Diritto costituzionale, su “Le elezioni del capo dello Stato nei regimi parlamentari”; Mario Midiri, ordinario di Diritto pubblico, su “Il tempo lungo del presidente e la questione del semestre bianco”; Luigi Ciaurro, docente a contratto di Diritto parlamentare, su “L’elezione del presidente: regole e prassi interne”. Sulle “Esperienze elettorali” si soffermeranno Marco Olivetti, ordinario di Diritto costituzionale alla Lumsa, su “Tredici elezioni: un abbozzo di tipologia”, e Filippo Ceccarelli, giornalista de “la Repubblica”, su “Il gran teatro elettorale”. Nel corso dei lavori saranno disponibili le schede sulle diverse elezioni redatte da Marco Imbellone (De Nicola, Mattarella); Giovanni Friolo (Einaudi); Isotta Fermani (Gronchi); Gianluca Distaso (Segni); Francesco Guarino (Saragat, Leone); Filippo Benedetti (Pertini; Cossiga); Gian Marco Sperelli (Scalfaro, Ciampi); Katia Laffusa (Napolitano I, Napolitano II).

Al convegno sarà possibile partecipare in presenza (aula Matteo Dell’Olio, sede Borgo Sant’Angelo 13, Roma) fino al raggiungimento della massima capienza. L’evento sarà fruibile anche online su Google Meet.