Giustizia riparativa: Consiglio d’Europa firma la Dichiarazione di Venezia. Cartabia (ministro), “non è una utopia”

“Una nuova forma di giustizia a beneficio delle vittime, degli autori del reato e per la società intera, che può ricostruire i legami sociali distrutti dal crimine. La giustizia riparativa non è una utopia ma nasce dalle esperienze concrete già avvenute in molti Stati”. Con queste parole la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiuso la prima conferenza del semestre di presidenza italiana del Consiglio d’Europa, che si è tenuta a Venezia. Il summit dei ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa è terminato con una dichiarazione congiunta sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale.