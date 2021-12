Covid-19: Pav, Dicastero sviluppo umano e Comm. Vaticana, giovedì presentazione di due documenti su pandemia, educazione, bambini

Giovedì 16 dicembre, alle 10,30, nella sede della Pontificia Accademia per la vita (via della Conciliazione 1 – Roma), verranno presentati due documenti. Il primo, elaborato dalla Pav in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione Vaticana Covid-19, si intitola: “La pandemia e la sfida dell’educazione”. Il secondo, elaborato dalla Commissione Vaticana Covid-19, si intitola: “Bambini e Covid-19: le vittime più vulnerabili della pandemia”.

I due documenti verranno presentati da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita; da suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; da Alberto Villani, direttore Uoc di Pediatria generale e malattie infettive presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in Roma e accademico Pav.