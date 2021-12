Coronavirus Covid-19: Mattarella, “le condizioni ci richiedono sempre molta attenzione e prudenza”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Negli anni precedenti, il 2019 e il 2020, a causa della pandemia non è stato possibile – come ben sapete – svolgere questo incontro. E quindi coloro che hanno ricevuto questo riconoscimento lo hanno vissuto sui giornali, sulla stampa. Adesso, per fortuna, possiamo incontrarci, anche se le condizioni ci richiedono sempre molta attenzione e prudenza; ed è un piacere avervi tutti qui”. Si è aperto con queste parole il breve intervento che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d’onore agli Alfieri della Repubblica conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021.

“Tre anni di Alfieri”, ha osservato il capo dello Stato, aggiungendo che “siete tanti, ma potreste essere molti di più, in realtà, perché non siete dei casi isolati, non siete eroi isolati”. “Come voi, tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento, che meritano lode, per solidarietà, per impegni altruistici. Tante centinaia, alcune migliaia certamente potrebbero essere qui, e voi li rappresentate tutti”, ha proseguito Mattarella, convinto che “è un bel messaggio che insieme state mandando e che ciascuno di voi ha singolarmente inviato”.