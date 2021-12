Dante: Toscana Oggi, giovedì a Firenze si presenta il libro di Cardini sui personaggi della Divina Commedia

(Foto: Toscana Oggi)

Giovedì 16 dicembre, alle 17,30, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze (via Cavour, 9) verrà presentato il volume “Parlare di Dante, parlare con Dante” (Edizioni Toscana Oggi) di Franco Cardini (con i disegni di Alessio Atrei).

Anche il settimanale delle diocesi della Toscana ha ricordato i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo ha fatto pubblicando una volta al mese, da gennaio a dicembre 2021, un racconto, a firma dello storico fiorentino, che ha preso spunto da un personaggio della Divina Commedia.

Per l’esattezza 12 racconti ambientati nelle tre Cantiche. Per l’Inferno i protagonisti sono stati Paolo e Francesca, Farinata, Ulisse e Lucifero. Nel Purgatorio abbiamo incontrato Manfredi, Bonconte da Montefeltro, Pia de’ Tolomei e Beatrice. Il Paradiso ci ha svelato le figure di Giustiniano, Francesco, Cacciaguida e la Vergine Maria.

Ora i 12 racconti di Cardini, arricchiti dalle illustrazioni di Alessio Atrei, hanno dato vita al volume “Parlare di Dante, parlare con Dante” che questa settimana viene donato a tutti gli abbonati al settimanale come strenna natalizia.