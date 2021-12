Demografia: De Palo (Forum famiglie), “la natalità è l’unico motore per far ripartire il Paese. Urge piano nazionale”

“Anche oggi l’Istat certifica il calo delle nascite, mettendo nero su bianco il forte impatto della pandemia che ha portato la fecondità al minimo storico. Ormai non c’è più tempo, non possiamo pensare di sopravvivere in un perenne stato d’emergenza”: è il commento di Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle famiglie e ideatore degli Stati generali della natalità, ai dati diffusi oggi dall’Istat con il report “Natalità e fecondità della popolazione residente” riferito all’anno 2020.

“Ormai sulla teoria sono tutti sono d’accordo: la natalità è l’unico motore per far ripartire il Paese, ma è sulla pratica che bisogna convergere con decisioni politiche immediate e serie. Risoluzioni che non ammettono divisioni. Perché non immaginare una sorta di ‘clausola di salvaguardia’ per la famiglia, una ‘valutazione dell’impatto’ da prevedere per le misure che possono ricadere sui nuclei con prole. Ma come si può anche lontanamente immaginare di cambiare qualcosa se oggi la seconda causa di povertà in Italia è la nascita di un figlio? Urge un piano nazionale per la natalità che coinvolga tutti e che utilizzi in modo mirato le risorse del Pnrr”.

«Per questo, come ogni anno, a maggio organizzeremo gli Stati Generali della Natalità, ma vorremmo arrivare a quella data con qualche certezza e non solo un pugno di speranze», conclude De Palo.