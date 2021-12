Solidarietà: Mattarella, “i giovani sono portatori di sostegno reciproco, senso della vita comune e della convivenza”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Avete dimostrato che i giovani sono portatori di questi valori: solidarietà, sostegno reciproco, senso della vita comune e della convivenza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto ai nuovi Alfieri della Repubblica in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d’onore conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021.

“Tra di voi – ha elencato il capo dello Stato – c’è chi si è impegnato per il buon uso dei sistemi informatici, per assistere persone anziane o poco esperte con questi strumenti, durante la pandemia, per prenotare i vaccini, per l’assistenza a casa. C’è, tra di voi, chi si è impegnato per sostenere persone che hanno bisogno di aiuto, familiari o conoscenti; c’è, tra di voi, chi si è impegnato per difendere l’ambiente, per tutelarlo; c’è chi si è impegnato per aiutare persone a superare l’emarginazione; c’è chi si è impegnato in proprio a superare difficoltà personali, per esprimersi e realizzarsi; c’è, tra di voi, chi si è impegnato nel volontariato, che ha dato prova di grande amicizia”. “Insomma – ha osservato –, avete dato un esempio in tanti profili – questi che ho ricordato e altri – del valore della solidarietà, dell’interesse per gli altri, del rispetto per gli altri, della cura per gli altri”.





“Vi ringrazio per quanto avete fatto”, il tributo di Mattarella: “Dagli episodi e dai comportamenti che avete posto in essere emerge un’esortazione a migliorare il modo di vita del nostro Paese, a renderlo uniforme a questi valori di aiutarsi vicendevolmente”. “Sono certo – ha proseguito – che nel futuro manterrete questi sentimenti e queste attitudini. E questo fa avere fiducia nel futuro del nostro Paese. Sono convinto che, come voi, tante ragazze e tanti ragazzi, manterranno questi atteggiamenti, queste convinzioni, queste attitudini, questi comportamenti”. “Questo – ha concluso il capo dello Stato – è il migliore investimento per il futuro del nostro Paese”.