Povertà: Bari, siglato oggi protocollo d’intesa per la collaborazione al progetto “Inps per tutti” che vede coinvolte anche le Caritas di 3 diocesi

È stato siglato questa mattina a Bari, nella sala giunta di Palazzo di Città, il protocollo d’intesa per la collaborazione al progetto “Inps per tutti” tra Direzione regionale Inps Puglia, Comune di Bari, Città metropolitana di Bari, Caritas Bari-Bitonto, Caritas Altamura-Gravina-Acquaviva e Caritas Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, che prosegue la sperimentazione già avviata nel 2019 nella aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Catania.

A sottoscrivere l’accordo per il Comune di Bari il sindaco Antonio Decaro, il direttore regionale Inps Puglia Giulio Blandamura, e i rappresentati delle Caritas coinvolte: don Vito Piccinonna per la Caritas di Bari-Bitonto, don Domenico Giannuzzi per la Caritas di Altamura-Gravina-Acquaviva e don Cesare Pisani per la Caritas di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

“Il progetto mira a sviluppare un’attività di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private con l’intento di favorire l’accesso ai sussidi assistenziali e previdenziali per coloro che, pur avendone diritto, incontrano difficoltà a fruirne a causa del contesto di emarginazione o di fragilità sociale ed economica in cui versano”, si legge in una nota.

Il nuovo accordo è esteso anche ai Comuni della Città metropolitana di Bari, che saranno individuati laddove si riscontri una maggiore richiesta di servizi sociali e che potranno trovare l’ausilio di una rete di assistenza e welfare già operante.

Anche il ruolo della Caritas è stato esteso alle altre diocesi operanti nella provincia di Bari allo scopo di accrescere il contatto con una più larga platea di persone in difficoltà.

“A nome della Caritas di Bari-Bitonto ringrazio per l’opportunità rappresentata da questa sottoscrizione comune – ha dichiarato don Vito Piccinonna – finalizzata a far sì che sempre più non solo la città di Bari ma anche l’area metropolitana con le diversi sedi della Caritas possano contribuire a costruire e consolidare una dimensione sempre più inclusiva. Con gli altri confratelli ci piace sentirci parte di un sistema che cerca di far camminare insieme e di aprire la strada a chi si è fermato e a chi è stato lasciato ai margini: questo nuovo sguardo delle istituzioni che scendono per strada per avvicinarsi sempre più alle persone e ai loro bisogni non è solo un bel colpo d’occhio ma una strategia positiva per progredire insieme. Per questo siamo grati di questo ulteriore sforzo interistituzionale e speriamo di poter proseguire insieme su questa strada”.

“Con la sottoscrizione di questo accordo – ha osservato don Mimmo Giannuzzi – ci auguriamo di poter offrire ai centri Caritas un ulteriore strumento per un ascolto più competente e risposte più efficaci ai bisogni delle famiglie e delle persone che si rivolgono alle nostre comunità”.

“La Caritas di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi – ha concluso don Cesare Pisani – accoglie con particolare favore l’intesa operativa raggiunta con il progetto Inps per tutti ed auspica una collaborazione tra istituzioni finalizzata a garantire riconoscimento e tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone più vulnerabili”.