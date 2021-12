Religioni: Università europea di Roma, oggi e domani il convegno “Ebrei, cristiani e musulmani in viaggio. Incontri e sguardi sull’altro”

“Ebrei, cristiani e musulmani in viaggio. Incontri e sguardi sull’altro”: è il titolo del convegno che si tiene oggi e domani presso l’Università europea di Roma, in via degli Aldobrandeschi 190, nella capitale. “Il convegno scientifico è dedicato al tema del viaggio, considerato come esperienza (reale o fittizia) di confronto fra identità diverse e come spazio (fisico o immaginario) generativo di processi di trasformazione dell’autocoscienza identitaria. Il tema verrà indagato, da prospettiva storico-religiosa, a partire dall’analisi di alcune originali e significative testimonianze, classificabili a vario titolo nel genere della letteratura odeporica – si legge in una nota -. Oggetto di particolare interesse costituiranno le narrazioni di incontri tra diverse forme di identità religiosa nonché le rappresentazioni di queste ultime attraverso il filtro della Weltanschauung autoriale, essa stessa prodotto di un’identità culturale stratificata e in costante mutamento”.

L’attenzione sarà focalizzata “sulle tre principali tradizioni monoteistiche (ebraismo, cristianesimo e islam), in due delle macroaree sovranazionali che si sono rivelate essere, nel corso dei secoli, maggiormente soggette a fenomeni di osmosi culturale e a relazioni interreligiose di lungo periodo: il bacino mediterraneo e la Mitteleuropa”.

Il convegno sarà articolato in tre sessioni tematiche: la sessione “Sguardi sull’altro”, dedicata all’indagine della dimensione interculturale e interreligiosa del viaggio nelle tre principali fedi monoteistiche a partire da esperienze e testimonianze di diversa natura; la sessione “Mondi visibili e invisibili”, in cui verranno esplorate alcune delle molteplici declinazioni del viaggio immaginario e interiore, in cui “l’obiettivo primario è lo studio del tema viatorio come esperienza della mente e dello spirito, in cui il confronto con l’altro da sé rappresenta innanzitutto un’esperienza gnoseologico-religiosa di incontro con l’alterità insondabile che abita l’animo umano”; la sessione “Storia e valorizzazione per la walking society di oggi”, dedicata alla Via Francigena, alle Cultural Historical Routes, alla presentazione del progetto “Road to Rome 2021” e al ruolo delle walking experiences nella società contemporanea.