Commissione Ue: Green Deal, proposte a carattere ambientale e sociale. Timmermans, “transizione verso neutralità climatica non sarà facile”

(da Strasburgo) “Orientamenti politici per una transizione equa e inclusiva verso la neutralità climatica”: sono gli obiettivi di una proposta, diffusa oggi dalla Commissione Ue, per integrare il pacchetto sulla realizzazione del Green Deal presentato a luglio. La proposta “presta particolare attenzione alle esigenze delle persone e delle famiglie che dipendono fortemente dai combustibili fossili e che potrebbero essere maggiormente colpite dalla transizione verde e invita gli Stati membri a fare un uso ottimale dei finanziamenti pubblici e privati e a lavorare in stretta collaborazione con parti sociali”.

“Equità e solidarietà sono i principi che definiscono il Green Deal europeo. Le azioni politiche a sostegno delle persone e la loro partecipazione attiva sono fondamentali per una transizione verde di successo. Con le giuste azioni e politiche in atto, la transizione verde ha il potenziale per creare – secondo la Commissione – un ulteriore milione di posti di lavoro entro il 2030 nell’Ue e circa 2 milioni di posti di lavoro entro il 2050”. Allo stesso tempo, “è importante garantire che nessuno rimanga alle spalle e che l’Ue e i suoi Stati membri continuino a migliorare le proprie capacità di anticipare il cambiamento e di fornire un sostegno mirato alle regioni, alle industrie, ai lavoratori e alle famiglie che affrontano le sfide future”.

La Commissione incoraggia gli Stati membri ad adottare misure e azioni tra cui: interventi per sostenere l’occupazione di qualità e facilitare le transizioni da lavoro a lavoro; misure a sostegno della parità di accesso a un’istruzione e una formazione di qualità; misure a sostegno di regimi fiscali, previdenziali e di protezione sociale equi; misure per sostenere l’accesso a prezzi accessibili ai servizi essenziali.

Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione, incaricato per il Green Deal europeo, dichiara: “La transizione dell’Europa verso la neutralità climatica non sarà facile e dobbiamo avere politiche in tutta l’economia che accompagnino tutti. Oggi integriamo le nostre proposte sul Fondo sociale per il clima, il meccanismo per una transizione giusta e altri con ulteriori orientamenti politici per assicurarci di non lasciare indietro nessuno nel nostro percorso verso un ambiente sano, verde ed equo futuro”.