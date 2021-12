Musulmani in Italia: Yassine Lafram riconfermato presidente dell’Ucoii per il secondo mandato, con il 96% dei voti

L’Assemblea elettiva dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia ha riconfermato per il secondo mandato e con il 96% dei voti Yassine Lafram presidente dell’Unione. L’assemblea si è svolta domenica a Bologna. Ai 200 membri presenti, Lafram ha illustrato il bilancio delle attività svolte negli ultimi 4 anni. Grande attenzione è stata dedicata da parte del Consiglio direttivo uscente alle tematiche più impellenti, si legge in un comunicato dell’Ucoii diffuso oggi, ovvero i luoghi di culto e la questione cimiteriale soprattutto in fase emergenziale da Covid-19. Oltre a questo, sono stati ricordati i diversi incontri e protocolli siglati con i relativi Ministeri per prevenire la radicalizzazione nelle carceri e normare gli accessi alle moschee e sale di preghiera sul territorio nazionale dopo il primo lockdown. Due sono stati i candidati alle elezioni ma l’Assemblea con il 96% dei voti ha voluto ridare “piena fiducia” al presidente Lafram rieleggendolo per il secondo mandato, mentre la squadra da lui scelta ha ottenuto una fiducia che supera l’80%. Il neo rieletto Lafram ha scelto di confermare la maggior parte dei suoi consiglieri, Nadia Bouzekri, Abdelhafid Kheit, Yassine Baradai, Moustafa Baztami, Izzeddin El Zir, Abderraouf Bahri e Hamdan Al Zeqri, mentre ha scelto di aggiungere nuovi giovani al Consiglio con Maymouna Abdel Qader, Gabriele Piccardo, Abderrazzak Lemkhannet e Paolo Gonzaga.