Usura: Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”, mercoledì 15 dicembre un webinar per un’analisi teologica e pastorale del fenomeno

La Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus (diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca) promuove mercoledì 15 dicembre, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, sulla Fan Page Facebook della Fondazione De Grisantis e in diretta streaming sulla web tv www.radiodelcapo.it, il webinar “L’usura dal punto di vista teologico e pastorale”.

All’incontro virtuale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro, la Rete italiana microfinanza (Ritmi) e l’European Microfinance Network (Emn), coordinato dal giornalista Maurizio Antonazzo, interverranno don Luca De Santis, assistente pastorale all’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Roma, e Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana e presidente della Consulta nazionale antiusura. Le conclusioni saranno affidate a mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca.

L’iniziativa è la quinta di una serie di webinair, che ha preso avvio nel maggio scorso, con lo scopo di affrontare argomenti diversi collegati al progetto “Supporto alle vittime di racket e usura”, attuato dalla Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus e realizzato grazie al Pon “Legalità” 2014-2020 in Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.

“I relatori approfondiranno l’aspetto teologico e pastorale del grave fenomeno, che già si riscontra nell’Antico Testamento, ricco di passi che stigmatizzano il contegno usurario ed esortano a soccorrere il povero e il bisognoso. Nel Nuovo Testamento, Gesù rende universale l’insegnamento della legge antica, dove anche lo straniero deve essere trattato come fratello, perché prossimo è chiunque ha bisogno di aiuto”, ricorda una nota della Fondazione.

A Tricase, in provincia di Lecce, è attivo lo Sportello anti racket e Usura della Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus, presso il Centro diocesano Caritas in piazza Cappuccini, 15.

La Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus è stata fondata nel 2011, assecondando la volontà e il sogno del vescovo dal quale prende il nome. Nella sua esperienza alla guida della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. De Grisantis volle creare un fondo che diventasse di supporto per la creazione d’impresa, indirizzato sia ai giovani disoccupati, sia a coloro che avevano perso il lavoro. Grazie al Fondo di garanzia “Progetto Tobia”, ad oggi sono state avviate 120 piccole attività imprenditoriali e sono state sostenute 56 famiglie con il microcredito sociale, con il contributo del “Prestito della Speranza” gestito dalla Cei.