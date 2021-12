Diocesi: Tolentino, domani la posa della prima pietra del nuovo monastero delle carmelitane scalze

Si terrà domani, sabato 11 dicembre alle 12, la posa della prima pietra del monastero Santa Teresa delle carmelitane scalze di Tolentino, sito in via del Carmelo n.5 in Tolentino. Parteciperanno il commissario straordinario di Governo alla ricostruzione per le zone del terremoto del 2016 e 2017, Giovanni Legnini, il vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Trei, Nazareno Marconi, l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo, Giovanni Tani, il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, il sindaco di Cascia Mario De Carolis, le autorità civili, militari e religiose, l’amministratore delegato di Wolf Haus, Kurt Schopfer, titolare dell’impresa appaltatrice che edificherà il nuovo monastero in legno.

“Non si tratterà effettivamente della ‘posa della prima pietra’ – spiega la priora suor Maria Chiara -, in quanto non vi saranno pietre nel nuovo nuovo monastero, ma inizieremo ufficialmente i lavori di ricostruzione nel nome del Signore, deponendo in un tronco ligneo una pergamena e le reliquie di alcuni Santi. Seguirà un aperitivo presso il convento di San Nicola degli agostiniani di Tolentino”. Nel rispetto della normativa anti contagio da Covid-19, per la partecipazione all’evento è richiesto il green pass, l’uso di mascherina e di gel antisettico per le mani, il distanziamento interpersonale.