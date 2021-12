Diocesi: Frosinone, il 16 dicembre un convegno di studi dedicato a “Le tracce di Celestino V a Ferentino”

Nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre un convegno di studi dedicato a “Le tracce di Celestino V a Ferentino” sarà ospitato nel salone dell’ex Monastero di Sant’Antonio abate, a Ferentino. Moderati da Paola Apreda, direttrice del Museo diocesano di Frosinone-Veroli-Ferentino, che ha sede nell’antico episcopio di piazza Duomo a Ferentino, interverranno Lorenzo Riccardi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina; Augusto Cinelli, autore del libro “Vite riuscite. Santi e santità in terra di Ciociaria”; Amedeo Di Sora, scrittore e regista.

Organizzato dal Museo diocesano, il convegno è ad ingresso libero ed è aperto a tutti gli interessati (come da normativa vigente, accesso consentito previa esibizione del Green passo o idonea documentazione medica).

Il programma prevede alle ore 16,30 una visita guidata (gratuita) alla chiesa e all’ex Monastero di S. Antonio abate mentre l’accoglienza dei partecipanti nel salone sarà a partire dalle ore 17.