Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, mercoledì 15 dicembre s’inaugura la mostra “Atlante delle parole”

(Foto: Caritas Bolzano-Bressanone)

Un viaggio nel mondo delle parole di persone provenienti da diversi Paesi, alla ricerca di protezione in Alto Adige: la Caritas e il Centro per la pace invitano all’inaugurazione della mostra “Atlante delle parole”, il 15 dicembre, alle ore 18, presso la Biblioteca civica “C. Battisti”, in via Museo a Bolzano.

La mostra è il prodotto finale dell’omonimo progetto di Casa Aaron, una residenza per rifugiati a Bolzano, gestito dalla Caritas. Per 18 mesi, 35 persone provenienti da Bangladesh, Pakistan, Iraq, Guinea, Senegal, Nigeria, Marocco e Kenya hanno partecipato a conversazioni e interviste, alla ricerca delle parole più adatte per descrivere i loro vissuti, senza ridurre la loro esistenza unicamente a ciò che hanno lasciato alle spalle e che hanno perduto durante la fuga. Ne sono nate riflessioni molto personali, su argomenti come l’amicizia, la tolleranza, le paure, le dicotomie fra il bianco e il nero. Le parole scelte dai partecipanti sono state stampate su striscioni in tessuto e sono diventate le protagoniste di segnalibri che verranno distribuiti durante l’inaugurazione della mostra, rimanendo infine disponibili per i prossimi mesi in diverse biblioteche.

“Nel corso di 21 laboratori abbiamo esplorato immagini, filmati, poesie e racconti classici. Questi sono diventati il punto di partenza per trovare le parole capaci di descrivere le proprie storie ed esperienze. Di conseguenza, l’’Atlante delle parole’ racconta il vissuto di persone che hanno affrontato un viaggio pericoloso, lontano dalla propria lingua e cultura, ma anche da relazioni e affetti, fino a ricominciare una nuova vita. Appropriarsi delle parole di una lingua sconosciuta, per descrivere la propria vita e i propri pensieri, significa anche riscoprire sé stessi in un contesto nuovo, accettare la propria storia personale e trovare nuovi punti di orientamento”, spiega Alessandro Pedrotti della Caritas, che segue il progetto insieme a due volontarie. Il progetto ’“Atlante delle parole” è stato sostenuto dal fondo 8xmille della Conferenza episcopale italiana e ha ricevuto il sostegno dalla biblioteca civica di Bolzano per la realizzazione della mostra.

All’inaugurazione della mostra parteciperanno oltre ai rappresentanti della Caritas anche alcuni protagonisti del progetto.L’ingresso è subordinato al possesso del Green pass e la partecipazione è gratuita. La mostra potrà essere visitata fino al 26 gennaio 2022 e proseguirà nei mesi successivi in diverse località come mostra itinerante.