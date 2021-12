Diocesi: Fermo, domani si presenta il libro di don Andreozzi dedicato a San Giuseppe

Sabato 11 dicembre, alle ore 10, don Andrea Andreozzi terrà una lectio magistralis nell’aula dell’Istituto Teologico di Fermo per presentare il suo ultimo libro su San Giuseppe, scritto in occasione dell’anno dedicato da Papa Francesco alla figura del padre putativo di Gesù.

Di san Giuseppe non si registra una sola parola. Il suo nome si perde tra genealogie, la sua persona si ritrae per lasciare spazio al mistero; i suoi passi si interrompono all’improvviso. Diventa quindi necessario decifrare nomi e circostanze, colmare i vuoti narrativi, rendere eloquenti i silenzi. È quanto si è proposto don Andrea Andreozzi, docente di Antico e Nuovo Testamento, insieme ad altri 6 esegeti italiani. “L’accurata indagine – si legge sul sito della diocesi di Fermo – di don Andreozzi permette di apprezzare la vera statura di Giuseppe: in sintonia con la prospettiva generale del primo vangelo di Matteo, la sua grandezza consiste in un fare che esprime adesione piena alla volontà di Dio. La vita di Giuseppe non è stata facile. Ha rinunciato al suo sogno umano, per fare spazio, inquieto e pensoso al sogno di Dio che si è fatto carne in Gesù di Nazareth, nel grembo di Maria, lievitato dallo Spirito. Al culmine della sequenza dei giusti, egli persegue la via della giustizia e, aprendosi alla volontà di Dio, mai in regola con la logica simmetrica umana, accoglie il Messia d’Israele e lo custodisce così da donarlo a tutte le genti”.