Natale: Ucsi e Acli Molise, iniziativa di solidarietà per le missioni nel Centrafrica

L’Unione cattolica della stampa (Ucsi) del Molise, in collaborazione con il Coordinamento Donne Acli Molise e la testata giornalistica “Quinta Pagina”, promuovono “Donne in missione”, iniziativa di cultura e di solidarietà in favore delle missioni. Lo rende noto la stessa Ucsi in un comunicato. Sullo sfondo il Centrafrica, attraverso la narrazione del libro “L’Africa nel cuore” della giornalista Ansa e scrittrice termolese Antonella Salvatore che racconta la testimonianza di suor Elvira Tutolo anche lei di Termoli, in “missione” nella Repubblica Centrafricana. L’iniziativa avrà luogo sabato 11 dicembre (ore 11), presso la cappella del Convitto Speranza (scuola paritaria dell’infanzia, in viale Regina Elena, 48) a Campobasso. Interverrà in collegamento dal Centrafrica, suor Tutolo, insignita del titolo di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella “per il suo impegno in ambito internazionale nella difesa e recupero dei bambini e ragazzi di strada”. In Africa, la suora termolese svolge la sua attività in aiuto dell’infanzia, dai ragazzi soldato, alle donne e all’Ong Kizito. Da qualche anno Kizito è una Ong legalmente riconosciuta dalle istituzioni del Paese e gode dell’apprezzamento di diverse organizzazioni internazionali, con le quali ha avviato progetti, tra cui l’Unicef e la forza di pace delle Nazioni Unite in Centrafrica, la Minuisca, che ha affidato alcune opere sociali alla Ong, tra cui la realizzazione del mercato e la ristrutturazione dello stadio di Berberati. Infatti nel corso degli anni, per offrire opportunità di lavoro e di reinserimento ai ragazzi è sorta una “Fattoria pedagogica”, in località Wotoro. Kizito oggi è una Ong nazionale per la protezione dei minori che hanno pendenze con la legge e come alternativa al carcere, operando in stretta collaborazione con il Tribunale per l’affido o la tutela di minori. In questi anni sono stati formati e reinseriti nella società più di 500 ragazzi. Sono stati accolti e formati 150 ragazzi e 50 ragazze ex soldato.