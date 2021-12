Diocesi: Carpi, sabato presentazione del secondo volume di Beltrami e Giubertoni sulle ricerche compiute nei registri della cattedrale

(Foto: diocesi di Carpi)

Sabato 11 dicembre, alle 16, presso il Museo diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, sarà presentato il secondo volume dal titolo “Illustri firme” a cura degli archivisti Andrea Beltrami e Mauro Giubertoni. Interverranno i curatori e l’arciprete della cattedrale, nonché promotore dell’iniziativa, don Massimo Dotti.

Ad un anno esatto dall’uscita della prima pubblicazione nata dalle ricerche compiute dai due curatori nei registri della Collegiata, poi cattedrale, nel libro sono illustrate le vite dei personaggi che hanno reso lustro a Carpi, distinguendosi per ingegno, spiritualità, cultura, senso artistico. Dalle fonti d’archivio sono stati estrapolati gli atti di battesimo, matrimonio e morte che, affiancati alla scheda biografica, restituiscono un originale del soggetto analizzato. La ricerca ha messo in luce tanti aspetti sconosciuti degli “illustri” contribuendo anche a rivedere qualche data errata o qualche nome non sempre riportato esatto dalla storia. Corredano il volume una introduzione di don Massimo Dotti e una presentazione del vescovo Erio Castellucci.

L’evento è aperto a tutti nel rispetto delle normative anti Covid-19. Obbligo di green pass.