Ambiente: Ispra, lunedì si presenta il rapporto “Tea-Transizione ecologica aperta”

“Come sta l’ambiente italiano?”. “E dove sta andando e cosa potrebbe diventare?”. “Tea-Transizione ecologica aperta. Dove sta andando l’ambiente italiano?” è il nuovo rapporto ideato da Ispra per fotografare e interpretare la situazione italiana alla vigilia della sua transizione ecologica, per indicarne soprattutto la direzione. Il tutto in uno stile agile e chiaro, pensato per non esperti del settore e accessibile a tutti, che mette in risalto quali sono oggi i risultati raggiunti dal nostro Paese e quali gli obiettivi raggiungibili. Nelle 130 pagine del rapporto c’è un’esperienza a 360° maturata da Ispra in anni di lavoro per il monitoraggio e la raccolta dei dati su tutto il territorio nazionale. Il rapporto sarà presentato lunedì 13 dicembre, alle ore 15, a Roma presso la Sala della Regina della Camera dei deputati.