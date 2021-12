Papa Francesco: telegramma di cordoglio per l’incidente stradale in Chiapas

“Vivamente addolorato nell’apprendere della dolorosa notizia dell’incidente stradale avvenuto in Chiapas, che ha causato la morte di più di 50 migranti e numerosi feriti”, il Papa – in un telegramma di cordoglio inviato tramite il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, all’arcivescovo di Tuxtla Gutiérrez, mons. Fabio Martínez Castilla – esprime il suo profondo cordoglio “ai familiari delle vittime”, unito a sentimenti “di vicinanza e consolazione, di viva sollecitudine e di augurio di pronto ristabilimento per i feriti, in questo momento di dolore”.