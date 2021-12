Sicurezza sul lavoro: Anmil, stasera a Roma lo spettacolo “Ti dedico una canzone” dedicato al tema dell’amianto

“Ti dedico una canzone” è il titolo dello spettacolo in scena nello storico Teatro de’ Servi di Roma (in via del Mortaro, 22, nei pressi della Fontana di Trevi) che l’Anmil ha voluto patrocinare “in quanto dedicato al tema dell’amianto, affrontato in modo originale e interessante, e alla cui replica di questa sera abbiamo voluto riservare alcuni posti a quanti seguono i nostri temi e sono vicini all’Associazione”.

“Della durata di un’ora e un quarto compreso l’intervallo, proprio questa sera saranno presenti alcuni nostri esponenti associativi che seguono le questioni e le rivendicazioni in materia di amianto e malattie professionali”, spiega una nota dell’Anmil.

“Il soggetto è ispirato alla vicenda personale dell’autore e attore Antonio Romano, il quale rivive la storia del padre lavoratore nei cantieri di un’importante compagnia navale di Napoli sin dall’età di 17 anni. Il tono è da commedia eduardiana”, precisa la nota.

E “nell’intenzione dell’autore c’è un omaggio a coloro che, ignari e ingannati, hanno lavorato a rischio della vita, compromettendo la salute a causa dell’amianto killer invisibile”.

“Noi dell’Anmil che raccogliamo migliaia di vittime dell’amianto riteniamo importante contribuire a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro in modo non convenzionale perché al di là dei numeri – sempre tragici e inaccettabili – vogliamo che si rifletta puntando su quello che c’è dietro, ovvero le storie di migliaia di famiglie che non hanno avuto alcuna giustizia per la perdita dei loro cari”, sottolinea l’Anmil, ricordando che promuoverà anche la tappa a Milano che ci sarà dal 14 al 30 gennaio al Teatro Martinitt.