Diocesi: Cagliari, con “Miracolo di Natale” solidarietà per le famiglie bisognose

Martedì 14 dicembre 2021, alle 11.30, nel Seminario arcivescovile di Cagliari si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di “Miracolo di Natale”. Gennaro Longobardi, assieme a don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Cagliari, e all’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, illustreranno i dettagli dell’iniziativa di solidarietà a favore della Caritas cagliaritana per sostenere le famiglie bisognose.

Miracolo di Natale 2021, come l’anno scorso, per evitare qualsiasi tipo di assembramento, non si svolgerà nella scalinata di Bonaria a Cagliari, ma nel Centro diocesano di assistenza di via Po, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Come in occasione delle edizioni precedenti, l’iniziativa sarà organizzata oltre che a Cagliari, in concomitanza in altri comuni della Sardegna. Durante l’incontro con i giornalisti, saranno illustrati i numeri e le statistiche relativi alle numerose attività di aiuto destinate alle persone più fragili, portate avanti dal Centro Caritas di via Po.