Diocesi: Genova, al via la seconda edizione di “Chiese dei Palazzi dei Rolli” per un Natale tra arte e storia

Le chiese genovesi riaprono le loro porte per la seconda edizione di “Chiese dei Palazzi dei Rolli”, un progetto realizzato dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune, con il patrocinio dell’arcidiocesi di Genova, Ufficio beni culturali, e con la collaborazione dell’Università di Genova. Dal 27 dicembre e fino al 5 gennaio saranno “le più straordinarie perle nascoste dell’antico e ormai totalmente scomparso quartiere di Portoria a raccontare di arte e sviluppo urbano della città, a partire dall’anno Mille, fino alla metà dell’Ottocento. Dalla Genova regina del Mediterraneo nel Medioevo alla grande Genova industriale, le chiese hanno sempre fatto parte della sua straordinaria storia”. L’iniziativa, oltre alle visite in presenza, offrirà anche una sezione digital disponibile al link https://www.visitgenoa.it/chiesedeirolli/, con foto di Fabio Bussalino e video di Lorenzo Zeppa, che avranno come tema la basilica della Santissima Annunziata di Portoria, la chiesa di Santo Stefano e chiesa di Nostra Signora della Consolazione, la chiesa di Santa Marta e chiesa di Santa Croce e San Camillo. Le visite guidate, condotte dai divulgatori scientifici, sono gratuite e possono essere prenotate sul sito di Happy Ticket, a partire dal 20 dicembre con obbligo di green pass. Sarà anche possibile visitare gratuitamente il Museo dei beni culturali cappuccini, sempre su prenotazione, lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30.