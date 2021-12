Comunità di Villaregia: Roma, domani sera serata di beneficenza “insieme per le donne”

È in programma domani, a partire dalle 18.30, la serata di beneficenza “Insieme per le donne”, promossa dalla sede di Roma della Comunità Missionaria di Villaregia. Una iniziativa realizzata per sostenere il progetto “Fior di Loto” per il sostegno e la promozione di 2.700 donne di Africa e Sud America. La serata, allestita presso Palazzo Rospigliosi (Via XXIV Maggio), vede in scaletta una tombolata con oltre 150 ricchissimi premi – tra viaggi, esperienze uniche come rafting, mostre e serate teatrali – e una charity dinner. Madrina della serata Francesca Alotta che si esibirà sul palco davanti agli oltre cento invitati interpretando i suoi brani di successo. A condurre la serata sarà l’attrice e conduttrice televisiva Maria Grazia Nazzari.

“Il progetto intende sostenere le donne del Sud del mondo per migliorare la loro condizione di vita”, afferma padre Alessio Meloni, missionario coordinatore della Comunità Missionaria di Villaregia, sede di Roma: “Il nostro è un piccolo seme per costruire un ponte che da Roma arrivi fino a Lima, Città del Messico, Maputo e Abidjan”. Le aree di intervento del progetto “Fior di Loto” – spiegano i promotori dell’iniziativa – sono: salute, istruzione, inclusione socio- economica, empowerment femminile, tutela. Durante la serata ci sarà un collegamento con la missione di Città del Messico per illustrare il progetto.