Diocesi: Caltanissetta, il 12 dicembre celebrazioni in memoria della venerabile Marianna Amico Roxas

Dieci anni fa, il 19 dicembre 2011, Marianna Amico Roxas, consacrata orsolina si San Cataldo, veniva proclamata venerabile da Papa Benedetto XVI.

Dopo la prima tappa dell’essere dichiarata “Serva di Dio”, la venerabilità è la dichiarazione pubblica che le virtù teologali e cardinali sono state vissute in grado eroico, cioè giorno dopo giorno nella totalità dell’amore verso Cristo. Sin qui ha parlato quanto lei ha scritto o le testimonianze dirette di chi l’ha incontrata e conosciuta. Per essere ora dichiarata “Beata” e “Santa” si richiede un miracolo ottenuto per sua intercessione. “Poter annoverare una santa tra i fedeli della diocesi non è solo un vanto spirituale, ma la prova di un autentico passaggio di Dio e di una Chiesa che ha saputo formare ad una fede integra ed una umanità integrale di alto livello”, si legge in una nota.

Per l’occorrenza, nel pieno rispetto della normativa anti-covid è stato stilato un programma di appuntamenti: domenica 12 dicembre nella Chiesa Madre di San Cataldo (Cl), alle 17.30, sarà recitato il Santo Rosario meditato e alle 18 sarà celebrata una Messa da presieduta da mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta trasmessa in streaming sui canali FB e YouTube della diocesi. Venerdì 17 dicembre, in fascia oraria 7.30 – 10, servizio su Tv2000 nel programma “Di buon mattino”. Domenica 19 dicembre, a Casa Sant’Angela, Via Garibaldi 72, San Cataldo (Cl), alle 10.30 – 13 e 16- 20 adorazione eucaristica personale e visita della stanza della venerabile.