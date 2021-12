Coronavirus Covid-19: Sip, la vaccinazione nei bambini 5-11 anni in 10 video pillole

I vaccini contro il Covid-19 sono sicuri per i bambini? Perché è consigliato vaccinare i bambini visto che contraggono l’infezione in forma più lieve degli adulti? Ci sono bambini che non possono essere vaccinati? Sul sito della Sip-Società italiana di pediatria sono disponibili 10 video pillole in cui gli esperti rispondono ai dubbi più comuni sui vaccini Covid-19 nei bambini 5-11 anni, che a partire dal 16 dicembre saranno disponibili anche nel nostro Paese.

“Come Società italiana di pediatria siamo a favore del vaccino 5-11 anni perché lo riteniamo sicuro ed efficace”, afferma la presidente Sip Annamaria Staiano, in apertura della video gallery. “Gli studi condotti in fase 3 hanno dimostrato un’efficacia superiore al 90%. Per quanto riguarda la sicurezza possiamo anche considerare gli studi di fase 4, cioè dopo aver vaccinato milioni di bambini. Sappiamo, infatti, che in America sono stati vaccinati più di 3 milioni di bambini nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, così come nella stessa fascia d’età sono stati vaccinati bambini in Israele e in Canada. Gli effetti collaterali sono minimi, del tutto sovrapponibili a quelli delle altre vaccinazioni. Io ho un nipotino di 6 anni e uno di 7 e sarò ben contenta di farli vaccinare proprio per l’efficacia e la sicurezza di questo vaccino”.

Qui il link alle video pillole e ai testi: https://bit.ly/3pIdORK.