Diocesi: Lodi, domenica l’inaugurazione del nuovo dormitorio “Casa San Giuseppe”

Sarà inaugurato domenica 12 dicembre il nuovo dormitorio diocesano “Casa San Giuseppe” a Lodi. Insieme con il vescovo di Lodi, mons. Maurizio Malvestiti, sarà presente il card. Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa, informa il sito della diocesi di Lodi. Il cardinale presiederà la messa domenicale in duomo alle 9.30. Poi inaugurerà la mostra di disegni dedicati a “Casa San Giuseppe” dagli studenti del liceo artistico cittadino e si recherà a benedire e visitare la nuova realizzazione caritativa consumando poi il pranzo con i poveri alla mensa diocesana presso il Seminario.

Il dormitorio comprende ventotto posti letto in diverse camere più quello per il custode, lo spazio per l’accoglienza e il centro di ascolto, le docce, il centro diurno, il salone, la lavanderia.