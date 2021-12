Avvento: mons. Spinillo (Aversa), “siamo chiamati a liberarci da tutto ciò che è superfluo e ad andare incontro a Dio”

(Foto: diocesi di Aversa)

“Ancora il Battista ci indica la luce della venuta del Signore: Egli ci libera e ci annunzia come vivere la nostra vita, nella pienezza del bene”. Lo afferma mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, nel video messaggio per la terza domenica di Avvento. Domenica 12 dicembre, terza di Avvento, la voce di Giovanni il Battista si eleva e si rivolge a tutte quelle persone che vanno da lui con il desiderio di rinnovarsi. “Essere nella libertà di andare incontro al Signore con fiducia e speranza significa cercare soltanto ciò che è buono”, commenta il presule. “Ecco perché Giovanni, nello svelare verità della sua missione come precursore del Signore, ne annunzia la venuta come liberazione”. L’umanità è dunque chiamata a vivere in un modo assolutamente nuovo: chi ha di più, ne dia a chi ha di meno; chi ha un potere, lo eserciti in maniera giusta e senza prevaricazioni. “Questo è l’annunzio che ci viene dato: siamo chiamati a liberarci da tutto ciò che è superfluo e ad andare incontro all’unica presenza veramente necessaria. Quella presenza di Dio che ci chiama a condividere con Lui il bene, la vita nella sua pienezza”.