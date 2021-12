Diocesi: Genova, aperto oggi a Genova lo spazio “Vintage Solidale” della Comunità di Sant’Egidio

Apre oggi a Genova lo spazio “Vintage Solidale” della Comunità di Sant’Egidio, il tradizionale mercatino di abiti, accessori, calzature e bijoux “il cui ricavato – spiegano gli organizzatori – sarà destinato a finanziare le attività del Natale 2021, in particolare i pranzi natalizi nei diversi quartieri della città con le persone seguite da Sant’Egidio e la distribuzione dei cesti dono natalizi alle famiglie”. Il “Vintage Solidale” rimarrà aperto oggi, domani e dopodomani dalle 10.00 alle 19.00 nell’atrio di Palazzo Ducale. Un secondo spazio “Vintage solidale” sarà aperto anche oggi e domani a Sampierdarena, presso il Centro “Genti di Pace”. “Con queste iniziative – spiega Sergio Casali, della Comunità di Sant’Egidio di Genova – vogliamo unire due aspetti: per prima cosa porre l’attenzione al consumo consapevole e al riutilizzo degli oggetti, per evitare gli sprechi, dall’altra parte, invitare le persone alla solidarietà. Il ricavato, infatti, sarà utilizzato interamente per organizzare i pranzi di Natale e le iniziative ad essi collegate”. Anche quest’anno, infatti, saranno diverse migliaia i genovesi che, nel giorno di Natale, trascorreranno una giornata di festa grazie ai volontari della Comunità di Sant’Egidio. “I numeri sono ancora in fase di definizione – spiega ancora Casali – ma saranno alti, come e forse più gli anni scorsi”. Per motivi sanitari non sarà possibile organizzare pranzi con troppe persone anche se alcuni di essi si svolgeranno, come ormai tradizione, alla chiesa della Annunziata e in altre cinque chiese genovesi. La maggior parte delle persone però riceveranno cibo e regali a domicilio mentre altri punti di distribuzione dei doni verranno allestiti in varie zone della città dove la Comunità ha le sue sedi.