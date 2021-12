Ordini religiosi: Salesiani, on line il nuovo sito in 5 lingue

Dalla mezzanotte dell’8 dicembre è online il nuovo sito della Famiglia Salesiana, a questo link: www.famigliasalesiana.org. Il sito, informa l’agenzia salesiana Ans, nelle sue varie sezioni, permette di conoscere la mission e la storia della Famiglia Salesiana, una realtà ecclesiale estesa in tutto il mondo, nonché di approfondire le specifiche identità dei 32 gruppi religiosi e movimenti ufficialmente riconosciuti, ispirati dal carisma e dalla missione apostolica del fondatore, San Giovanni Bosco. La nuova piattaforma, inoltre, fa da raccordo per tutti i documenti riguardanti gli organi di animazione della Famiglia Salesiana, ovvero il Segretariato e la Consulta mondiale. Il sito è stato totalmente rinnovato nei contenuti e nella veste grafica, per rendere la navigazione più semplice, intuitiva ed efficace. Un totale rinnovamento che ha riguardato soprattutto la sezione dei gruppi della Famiglia Salesiana, arricchita con dettagli storici e fotografici e con approfondimenti su eventi e notizie. È stata inoltre incrementata la sezione “Risorse”, con le diverse pubblicazioni degli ultimi anni. Una piattaforma completa, pensata per informare, aggiornare e coinvolgere; il tutto disponibile in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese), anche da dispositivi mobili.