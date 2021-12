Unione europea: Comece e Cec, “più vicina ai cittadini, più sostenibile, equa, inclusiva e prospera”

Foto Comece

L’evento “La nostra speranza per l’Europa”, tenutosi a Bruxelles il 7 dicembre, ha messo a fuoco il contributo delle Chiese alla Conferenza in corso sul futuro dell’Europa. A promuovere l’incontro, riferisce oggi un comunicato, la Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece), la Conferenza delle Chiese europee (Cec) e la Cappella per l’Europa, con la partecipazione dei rappresentanti delle tre principali istituzioni Ue.

Durante l’evento, si legge nel comunicato, le Chiese europee e i rappresentanti delle istituzioni Ue “hanno discusso dello stato di avanzamento della Conferenza sul futuro dell’Europa, nonché delle politiche a sostegno della libertà e della democrazia, della giustizia climatica e della difficile situazione dei rifugiati. Hanno riflettuto sulla speranza e sulle visioni per il futuro dell’Europa, con un’attenzione particolare al contributo dei giovani europei e delle Chiese a questo processo di avanzamento. Le Chiese hanno inoltre ribadito “il loro sostegno alla Conferenza sul futuro dell’Europa, considerandola un passo significativo per rinnovare la fiducia e l’impegno nei confronti dell’Unione europea come vera comunità di valori”. La Cec e la Comece hanno affermato la loro speranza “di avvicinare l’Ue ai suoi cittadini e dare nuovo impulso a visioni fresche e innovative per un’Unione più sostenibile, equa, inclusiva e prospera”.