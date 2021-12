Diocesi: Caritas Assisi, sabato 18 dicembre raccolta alimentare a sostegno dell’Emporio solidale “7 ceste”

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

La Caritas diocesana di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino organizza una raccolta alimentare che si svolgerà sabato 18 dicembre in alcuni supermercati della zona. “Ogni anno il periodo dell’Avvento – spiegano gli organizzatori – ci ricorda l’attesa del nostro Salvatore Gesù Cristo che ha scelto di stare accanto a noi condividendo gioie e dolori della nostra condizione umana. Su questo esempio la Caritas diocesana propone, come segno concreto di carità e di vicinanza alle persone bisognose, una raccolta alimentare il cui frutto andrà a sostenere il lavoro che l’Emporio solidale diocesano ‘7 ceste’ di Santa Maria degli Angeli svolge quotidianamente a favore di diverse centinaia di famiglie in difficoltà del territorio”.

Per partecipare come volontario per la raccolta effettuata all’esterno dei supermercati aderenti, per la consegna del materiale informativo e dei beni offerti, contattare l’Emporio “7 Ceste” al numero: 371 334 4796.

I beni di prima necessità, in particolare prodotti alimentari per bambini, possono anche essere portati direttamente nella sede dell’Emporio situato in viale Gabriele d’Annunzio n. 8 a Santa Maria degli Angeli (davanti al teatro Lyrick), da lunedì a giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.